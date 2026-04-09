В Северной Корее испытали новые вооружения

ЦТАК: научно-исследовательские учреждения КНДР провели испытания новых вооружений
Академия национальной обороны и Главное управление ракетостроения КНДР с 6 по 8 апреля провели испытания новых вооружений. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В публикации отмечается, что проводились испытания системы электромагнитного оружия, снаряда с углеродным волокном, передвижного зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия, а также кассетной боеголовки тактической баллистической ракеты. Ими руководил член Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, первый заместитель заведующего отделом ЦК партии генерал армии Ким Чон Сик.

По его мнению, электромагнитное оружие и снаряд с углеродным волокном являются специальными средствами стратегического характера, которые могут применяться в различных условиях.

В конце марта сообщалось, что Северная Корея провела наземное испытание модернизированного твердотопливного двигателя для межконтинентальных ракет, способных долетать до США и поражать материковую часть.

Ранее Ким Чен Ын поделился воспоминаниями о Трампе.

 
