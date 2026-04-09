Обломки БПЛА убили мужчину на балконе многоэтажки на Кубани

В поселке Саук-Дере обломки беспилотника убили мужчину, который был на балконе многоквартирного дома, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Чиновник выразил соболезнования близким погибшего и пообещал оказать его семье необходимую помощь.

По словам главы региона, обломки дронов также упали в поле под Крымском, на территории одного из предприятий и на нескольких улицах в селе Молдаванское. Там никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Кондратьев призвал жителей края соблюдать меры безопасности, не приближаться к окнам и не выходить на улицу.

В ночь на 9 апреля аэропорты Краснодара, Волгограда и Геленджика из соображений безопасности приостановили прием и отправку рейсов. В краснодарском аэропорту Пашковский ограничения ввели с 22:55 8 апреля, а в Волгограде и Геленджике — с 22:57 и 23:11 соответственно. На этом фоне оперштаб Краснодарского края сообщил об опасности атаки дронов в Геленджике, Новороссийске и Крымском районе Краснодарского края.

