Россиян предупредили о переходе от рынка соискателя к рынку работодателя

Дешевые деньги закончились, поэтому с начала 2025 года работодатели перестали закладывать 20% повышения при найме специалистов. Есть рыночные направления, где компании по-прежнему готовы нанимать задорого (в основном, это производство), но в целом зарплатная гонка остановилась. Об этом «Газете.Ru» рассказали Светлана Аплеталина, руководитель практики «ИТ, телеком, финансовые институты» консалтинговой компании Get experts, и Екатерина Каштанова, к. э. н., доцент кафедры управления персоналом ГУУ.

«Даже наиболее распространенная причина роста дохода сейчас стала одна — простая индексация, чтобы как-то догнать уровень роста цен и инфляции у большинства сотрудников», — отмечают эксперты.

По их словам, можно однозначно сказать, что общий тренд на рынке, включая ИТ — это переход от рынка соискателя к рынку работодателя. Это значит, что теперь работодатель имеет больше веса в принятии решения о том, какие условия (в первую очередь, финансовые) он готов предложить соискателю. Кроме этого, компании сейчас пытаются сэкономить либо за счет небольшой зарплаты, либо требуя за высокую зарплату выполнять объем работы за троих. Конечно, всегда остаются исключения, и в некоторых направлениях по-прежнему есть большой дефицит в кандидатах, но общий тренд именно такой.

«Как следствие, если раньше можно было смело прогнозировать +15–20% роста окладов год к году, то теперь это 5–10%. В общем тренде работодатель готов удерживать не столько деньгами, сколько улучшением процессов и профессиональными возможностями. При этом в момент открытия новой вакансии работодатель готов предлагать конкурентные финансовые условия, но только если соискатель обладает навыками, которых нет в команде: чаще всего речь идет про «мягкие» навыки или компетенции, необходимые на текущей стадии развития компании», — сказали они.

Поэтому, можно сказать, что массовая гонка повышения заработных плат закончилась, но точечно работодатель готов обсуждать индивидуальные условия, которые превышают рынок.

Сейчас востребованы специалисты в области информационной и кибербезопасности. Инфобез сейчас востребован, так как любая уязвимость в защите — потенциальные многомиллионные убытки при остановке бизнеса. Это крайне важно для розничной торговли, финансового сектора и промышленности — всех индустрий, где есть риск остановки производства или потери персональных данных.

«Также не заморозят рост зарплат у тех категорий персонала, которые напрямую влияют на производительность и развитие бизнеса — продажи, коммерческий блок, развитие бизнеса, высший менеджмент», — считают эксперты.

Явным преимуществом с точки зрения зарплат сейчас пользуются высококлассные рабочие и технические специалисты. Это связано с острым кадровым дефицитом в ОПК, машиностроении и металлургии. Например, крупные предприятия Сибири находятся в постоянном поиске инженеров-проектировщиков, теплоэнергетиков и др. Причем, по отзывам самих работодателей, специалисты неохотно идут на постоянную занятость, чаще интересуются только подработкой на конкретных проектах.

Разрыв в доходах внутри одной отрасли сейчас обусловлен различными факторами, можно назвать их персонализированными. Среди них такие метрики, как способность сотрудника работать с новыми технологиями (ИИ, автоматизация, предиктивная аналитика), обладание критически важными компетенциями (например, архитектор сложных систем или уникальный хирург), участие в высокодоходных проектах и личная результативность. Причем здесь речь идет уже не только о заработной плате, а об индивидуальных премиях таким сотрудникам. Но и порядок зарплат может быть разным на уровне одной отрасли, в зависимости, например, от географии или размера самой организации.

«В ИТ расслоение усиливается, если посмотреть в разрезе востребованных и невостребованных специалистов. Можно сказать, что расслоение идет в двух плоскостях: по уровням позиций и по специализациям», — отмечают эксперты.

Невостребованными стали программисты (от Java до JavaScript), тестировщики. Соответственно, в этом сегменте идет серьезное понижение по вилке.

Расслоение также происходит по уровням позиций: найти вакансию для начинающего специалиста стало крайне сложно, поскольку многие простые и рутинные задачи в контексте оптимизации или внедрения ИИ-инструментов объективно могут выполнять даже текущие сотрудники — просто нет смысла открывать новую ставку.

Также сейчас на рынке оказалось много высококвалифицированных менеджеров, которых брали под амбициозные проекты развития, но они сейчас приостановлены. Тут тоже высока конкуренция, и в каком-то смысле тенденция на рынок работодателя, хотя не такая ярко выраженная, как с начинающими специалистами.

«В ИТ — самое демократичное направление по части разницы в зарплатах от региона к региону. Специфика работы позволяет трудиться удаленно, поэтому еще с 2020 года распределение в зарплатах Москва — регионы выровнялось, и повышение зарплат идет равномерно. В последние 1,5–2 года есть общий запрос на переезд к основному офису работодателя, и, конечно, невозможно работать удаленно в производстве. Поэтому самый серьезный рост зарплат и соцпакетов наблюдается в промышленном секторе, особенно на позициях «синих воротничков» — специалистов ЧПУ, сварщиков, механиков, электриков и наладчиков», — поделились они.

Если смотреть на общий тренд, то рост зарплат можно предположить в регионах, где численность работников небольшая, а потребность работодателя в сотрудниках — высокая. Вообще, разрыв в темпах роста заработных плат между субъектами РФ все равно был и остается значительным, это обусловлено и неравномерным распределением инвестиций, и сохраняющимся дефицитом кадров в ключевых отраслях, таких как производство, машиностроение, добыча.

«Так, например, в ряде субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, где доля промышленного производства невелика, динамика зарплат будет стагнировать или едва покрывать официальную инфляцию. В качестве прогноза — можно предположить, что благодаря развитию логистических коридоров «на Восток» и добывающих мегапроектов, лидерство по росту доходов удержат Чукотка, Якутия, Приморский край. Возможен рост зарплат в ИТ-секторе и высокотехнологичных отраслях в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане — за счет высокой концентрации данных услуг. Более перспективными, по сравнению с другими субъектами РФ, с точки зрения зарплат также кажутся промышленные центры России в регионах Урала и Поволжья, Центральной России. Здесь дефицит инженерных и рабочих кадров заставляет работодателей так или иначе индексировать заработные платы чуть выше уровня инфляции, чтобы предотвратить отток кадров в мегаполисы или на оборонные предприятия», — резюмировали эксперты.

