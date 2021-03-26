Песков: РФ и Китай выступают против навязывания США своего понимания демократии

Россия и Китай выступают против того, чтобы США навязывали другим странам свое понимание демократии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Навязывать какой-либо стране систему устройства, политическую систему, иную систему — это является недопустимым», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, позиции российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпиня в этом вопросе едины. Песков подчеркнул, что каждый народ определяет устройство своей страны самостоятельно, к этому нужно относиться с уважением.

Пресс-секретарь объяснил, что если какое-либо государство не соответствует американским параметром, Вашингтон называет ее автократией или иначе.

Ранее американский президент Джо Байден в ходе саммита Совета Европы заявил о желании американской стороны совместно работать по вопросам, связанным с Россией и Китаем.

До этого Евросоюз и США обсудили «конфронтационное поведение России» и договорились координировать свои действия.