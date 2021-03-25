Посол России в США Антонов не знает, когда вернется в Вашингтон

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что пока не знает, когда вернется в США. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я не знаю, как руководители определят. Это не я решаю, я же не в отпуск приехал», — сказал он.

Антонов добавил, что его вызвали в Москву для того, чтобы провести анализ, поговорить о будущем и посмотреть, что нужно сделать для того, чтобы отношения России и США не полностью упали в пропасть.

Дипломат также призвал Москву и Вашингтон бороться с общими вызовами, а не ссориться.

Антонов отравился в Россию для консультации 20 марта. Причиной вызова стали высказывания президента США Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина. В интервью ABC News 17 марта Байден пригрозил, что Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также глава Соединенных Штатов допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги.