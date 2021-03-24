Канада ввела санкции против девяти российских чиновников из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы канадского МИД Марка Гарно.

Под ограничения попали руководитель ФСБ Александр Бортников, первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко, директор Росгвардии Виктор Золотов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководители ФСИН и Генпрокуратуры Александр Калашников и Игорь Краснов.

Ранее министерство торговли США сообщило о расширении торговых рестрикций в отношении России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. В МИДе РФ, в свою очередь, заявили, что расширение антироссийских санкций властями США «не добавляет шансов на нормализацию отношений» двух государств.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

В настоящее время Навальный находится в колонии в Покрове, куда он был доставлен для отбывания наказания по делу «Ив Роше».