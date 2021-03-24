Госдума приняла законопроект о президентских сроках

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении законопроект, в котором законодательство о выборах в стране приводится уже с поправками в Конституцию России, в том числе с изменениями, дающими право нынешнему президенту России снова претендовать на два срока. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новому положению Конституции, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства, не учитывая его ранних президентских сроков. Кроме того, благодаря данной норме президент сможет занимать свою должность еще 2 срока.

Также теперь избирательные компании по согласованию с ЦИК могут уменьшать информацию о баллотирующихся кандидатах в бюллетене для голосования.

Данный законопроект был разработан депутатами от фракции «Единой России» Павлом Крашенинниковым и Ольгой Савастьяновой, а также сенатором Андреем Клишасом.

Ранее Госдума на пленарном заседании во вторник, 23 марта, приняла во II чтении законопроект, позволяющий действующему президенту РФ претендовать на два срока.

Проект закона во исполнение поправок к Конституции, который дает право действующему президенту России Владимиру Путину вновь участвовать в президентских выборах, внесли в Государственную думу 17 ноября.