Маас и глава Еврокомиссии обсудили отношения ЕС с РФ

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили отношения с Россией и другими странами и регионами.

Обсуждение прошло на полях Совета глав МИД Евросюза в Брюсселе.

Согласно сообщению, на заседании совета состоялся хороший обмен мнениями Мааса с (Урсулой) фон дер Ляйен об отношениях ЕС с Западными Балканами, Восточным Средиземноморьем, Россией, а также Китаем.