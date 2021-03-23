Маас и глава Еврокомиссии обсудили отношения ЕС с РФ
Антон Демидов
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили отношения с Россией и другими странами и регионами.
Обсуждение прошло на полях Совета глав МИД Евросюза в Брюсселе.
Согласно сообщению, на заседании совета состоялся хороший обмен мнениями Мааса с (Урсулой) фон дер Ляйен об отношениях ЕС с Западными Балканами, Восточным Средиземноморьем, Россией, а также Китаем.