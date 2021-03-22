В Белом доме заверили, что Байден чувствует себя прекрасно

Президент США Джо Байден чувствует себя прекрасно после того, как он несколько раз споткнулся и упал на трапе самолета. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Джен Псаки, пишет РИА «Новости».

«Он 100% отлично себя чувствует», — сказала Псаки.

Пресс-секретарь заметила, что иногда подниматься по трапу бывает тяжело.

Ранее Джо Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета Air Force One. В Белом доме заявили, что причиной инцидента стал ветер.