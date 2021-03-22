В Кремле рассказали про ядерный чемоданчик во время отдыха Путина в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, что все необходимые средства связи всегда находятся рядом с главой государства Владимиром Путиным.

«Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, будь то территория Российской Федерации или любой страны», — ответил Песков на вопрос, был ли у президента с собой во время отдыха в тайге ядерный чемоданчик.

На вопрос журналистов были ли такие средства связи у министра обороны РФ Сергея Шойгу, сопровождавшего президента, пресс-секретарь ответил: «Ну а как же? Естественно».

В воскресенье, 21 марта, появились кадры с отдыха Путина и главы Минобороны страны Сергея Шойгу в Сибири.

В 2019 году Путин ездил на отдых в Туву вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Тогда Песков объяснил, что Путин любит отдыхать в России, так как считает страну необъятной, красивой и богатой. Песков добавил, что это задача президента – популяризировать малоизвестные места России, о которых граждане могут не подозревать, на своем примере.