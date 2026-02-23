Размер шрифта
Захарова сделала заявление о файлах Эпштейна и мифах о России

Захарова: файлы Эпштейна обнажили «нечисть», которая придумывала мифы о России
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Файлы скандального известного американского финансиста Джеффри Эпштейна обнажили «чудовищную нечисть», которая выдумывала мифы о России. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что на Западе постоянно говорили России: «А вы виноваты в этом, а вот вы не такие». По словам дипломата, файлы Эпштейна показали, что внутри западного общества «гнездились личинки настоящих преступников-вурдалаков», которые совершали все виды чудовищных преступлений, правонарушений.

«И коррупция, и трафикинг людей, то есть принуждение людей к занятию и проституцией, и удержание их насильно, педофилия. Просто все, что только можно было придумать: сговор элит, сговор представителей власти, финансовых кругов и так далее», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Также она подчеркнула, что многие годы такие преступники придумывали разнообразные мифы про Россию, однако в то же время в самых элитных районах Нью-Йорка, Лондона и других европейских столиц и городов США обитали эти «вампиры, эта нечисть вся».

30 января министерство юстиции США объявило о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна.

15 февраля минюст Соединенных Штатов завершил публикацию файлов. Генеральный прокурор США Пэм Бонди назвала 300 имен знаменитостей, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова сравнила документы по Эпштейну с просмотром фильмов в жанре тру-крайм.
 
