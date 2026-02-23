В США назвали «великим событием» ликвидацию главаря наркокартеля в Мексике

Заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау заявил в социальной сети X, что ликвидация главаря мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо стала «великим событием».

«Мне только что сообщили, что мексиканские силы безопасности ликвидировали «Эль Менчо», одного из самых кровавых и беспощадных наркобаронов. Это великое событие для Мексики, США, Латинской Америки и всего мира», — написал Ландау.

Он отметил, что «хорошие парни оказались сильнее плохих».

Также замгоссекретаря выразил поздравления силам правопорядка Мексики.

22 февраля в по меньшей мере пяти мексиканских штатах вспыхнули массовые беспорядки после сообщений о ликвидации Эль Менчо. По информации министерства национальной обороны Мексики, наркобарон был тяжело ранен в ходе спецоперации. Его не стало во время транспортировки по воздуху в госпиталь в Мехико.

Штат Халиско стал эпицентром беспорядков. Утром в воскресенье в муниципалитете региона Тапальпа прошла федеральная операция. В ответ на действия силовиков члены наркокартеля перекрыли автомобильные трассы. В столице штата Гвадалахаре, Тале, Тапальпе и курортной Пуэрто-Вальярте были зафиксированы случаи поджогов машин и блокировки дорог.

Ранее стало известно, что наркокартель CJNG обучался в зоне боевых действий на Украине.