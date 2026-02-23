Размер шрифта
Армия

Силы ПВО сбили беспилотники в четырех районах Ростовской области

Слюсарь: в ходе отражения ночной воздушной атаки уничтожены дроны
Евгений Биятов/РИА Новости

В ходе отражения ночной воздушной атаки украинские беспилотники были уничтожены в четырех районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что дроны были сбиты в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Губернатор отметил, что беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется и призвал население проявлять осторожность.

21 февраля Слюсарь сообщил, что силы ПВО отразили воздушную атаку в Каменске-Шахтинском и еще пяти районах Ростовской области.

За день до этого регион также подвергся атаке беспилотников. Тогда силами противовоздушной обороны были уничтожены дроны в двух районах области — в Миллеровском и Чертковском.

Ранее в Госдуме рассказали, как остановить атаки украинских дронов на Россию.
 
