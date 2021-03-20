Бывшего президента Боливии Аньес переведут из тюрьмы в больницу

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Жанин Аньес Жанин Аньес
Жанин Аньес
Ricardo Carvallo Terбn/Ulan/Pool/Latin America News Agency via Reuters Connect

Суд постановил перевести бывшего временного президента Боливии Жанин Аньес из тюрьмы в больницу, пишет газета El Deber.

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