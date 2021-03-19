Лукашенко назначил Мезенцева госсекретарем Союзного государства
Карина Казанцева
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил бывшего посла России в республике Дмитрия Мезенцева госсекретарем Союзного государства. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».
«Григорий Рапота освобожден от должности Госсекретаря Союзного государства. На этот пост назначен Дмитрий Мезенцев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Рапота уже подписал соответствующее постановление, где отражены эти кадровые перестановки.
Ранее президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева с поста посла РФ в Белоруссии.
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