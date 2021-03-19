Посольство РФ предупредило Боснию об ответе в случае сближения с НАТО

Российское посольство в Сараево предупредило реакции Москвы в случае сближения Боснии и Герцеговины с Североатлантическим альянсом.

«Позиция России по вопросу расширения НАТО хорошо известна. В случае практического сближения БиГ и НАТО наша страна будет вынуждена реагировать на этот недружественный шаг», – указано в заявлении дипмиссии.

Посольство отмечает, что расширение альянса ни разу не улучшило отношения России с «новыми адептами» НАТО.

«В отличие от западных партнеров мы не навязываем выбор внешнеполитических приоритетов. Но при этом призываем боснийско-герцеговинских друзей основательно задуматься», – подчеркивают российские дипломаты.

Кроме того, дипмиссия призывает Сараево обратить внимание на пример таких «динамично развивающихся, не присоединившихся к НАТО» стран как Австрия, Ирландия, Швейцария, Швеция и Финляндия.