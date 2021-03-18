Оскорбления России Байденом связали с годовщиной возвращения Крыма в состав РФ

Недавние антироссийские заявления главы Белого дома Джо Байдена напрямую связаны с празднованием Россией семилетней годовщины вхождения Крыма в состав РФ, рассказала «Газете.Ru» ответственный секретарь ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

В интервью телекомпании ABC News 17 марта президент США пригрозил, что российский лидер Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также Байден допустил личные оскорбления в адрес своего российского коллеги.

«Первой моей реакцией на услышанное был шок. Эти слова Байдена – нарушение всех приличий и границ, человеческих и дипломатических. Глава огромного государства, на которое многие смотрят, как на пример, позволил себе голословные и оскорбительные обвинения в адрес нашего президента, а, значит – и нашей страны», — пояснила Цунаева.

По ее словам, такое поведение Байдена уже даже не касается спорных вопросов между Москвой и Вашингтоном.

«Западные страны, даже поддерживающие санкции против России за присоединение Крыма, не должны, как мне видится, занимать проамериканскую позицию в данной ситуации», — спрогнозировала собеседница «Газеты.Ru».

Как раз в эти минуты в «Лужниках» начинается Большой праздничный концерт в честь воссоединения Крыма с Россией.