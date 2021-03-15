Главы МИД НАТО впервые с начала пандемии встретятся очно

Главы МИД стран-членов НАТО впервые с начала пандемии встретятся очно 23 — 24 марта в Брюсселе. Об этом написала официальный представитель альянса Оана Лунгеску в Twitter.

«Министры иностранных дел 23 — 24 марта встретятся очно в штаб-квартире НАТО в первый раз за прошедший год», — говорится в сообщении.

Председателем встречи будет генсек Йенс Столтенберг.

Ранее Столтенберг заявил, что не видит прямых военных угроз со стороны России.