Путин проведет совещание по Крыму и телемост с Киргизией

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по развитию Крыма, телемост с главой Киргизии, а также примет участие в коллегии Генеральной прокуратуры, передает «Россия 1».

Как сообщается, все мероприятия пройдут на следующей неделе.

По информации телеканала, в день воссоединения Крыма с Россией состоится большое совещание по социально-экономическому развитию полуострова.

Кроме того, по договоренности президентов России и Киргизии будет организован телемост с участием глав двух государства, в ходе которого будет открыт Таласский золоторудный комбинат.

Также российский лидер проведет в очном формате коллегию Генпрокуратуры.