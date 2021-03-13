Украинская партия «Слуга народа» будет просить Зеленского идти на второй срок

Партия «Слуга народа» будет просить президента Украины Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок, передает РИА «Новости».

На пресс-конференции по результатам съезда партии у ее главы Александра Корниенко поинтересовались, будет ли Зеленский выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

«Есть только один человек на целом свете, который точно даст ответ на этот вопрос — это Владимир Александрович Зеленский. Все остальное мы можем догадываться и допускать», — сказал он. Корниенко отметил, что в нужное время украинский лидер сообщит о своем решении.

В свою очередь глава парламентской фракции Давид Арахамия заявил, что «Слуга народа» будет просить Зеленского идти на второй срок.

Ранее сообщалось, что партия Зеленского учредила политсовет и утвердила проект доктрины.