В Кремле уточнили, что дата послания Путина парламенту еще не назначена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что еще не назначена дата выступления главы государства Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному собранию.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский лидер может выступить 7 или 8 апреля.

«Никаких дат пока не определено», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, в настоящее время готовится сценарий мероприятия.

При этом Песков добавил, что выступление не обязательно пройдет в Георгиевском зале Кремля, как это было всегда.

Ранее Песков заявил, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию в очном формате.