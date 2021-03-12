В Кремле уточнили, что дата послания Путина парламенту еще не назначена
Анна Светлова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что еще не назначена дата выступления главы государства Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному собранию.
Ранее в СМИ появилась информация, что российский лидер может выступить 7 или 8 апреля.
«Никаких дат пока не определено», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
По его словам, в настоящее время готовится сценарий мероприятия.
При этом Песков добавил, что выступление не обязательно пройдет в Георгиевском зале Кремля, как это было всегда.
Ранее Песков заявил, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию в очном формате.
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