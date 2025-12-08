В США заявили, что Зеленского отстранят от переговоров

Соединенные Штаты вывели политически ослабленного президента Украины Владимира Зеленского из переговоров, создав также для его окружения реальную угрозу ареста. Таким мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в материале для Consortium News.

По его словам, президент США Дональд Трамп и «реалисты» в его команде больше не беспокоятся о том, что думает Зеленский и, скорее всего, продолжат переговоры без него. Тем не менее, считает эксперт, простого отстранения украинского лидера от переговоров будет недостаточно для реализации мирного соглашения. На Киев окажут большое давление помимо катастрофических потерь, которые несет Украина на поле боя, пишет он.

Речь идет об антикоррупционном расследовании в отношении Владимира Зеленского и его окружения, которое изменило баланс сил во власти страны, подчеркивает экс-аналитик ЦРУ.

«После вынужденной отставки Андрея Ермака <…> ожидается серия арестов по обвинениям в коррупции и других чиновников из близкого окружения Зеленского», — считает Макговерн.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании тем, что его украинский коллега Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с проектом мирной сделки. По его словам, окружение президента Украины было крайне довольно предложением Вашингтона.

Ранее Зеленский захотел «достойного мира» для Украины.