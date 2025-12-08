«Вашингтон» обыграл «Коламбус» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс».

Встреча прошла в ночь с 7 на 8 на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Заброшенные шайбы на счету Джейкоба Чикрана и Алексея Протаса, а голкипер команды Чарли Линдгрен оформил шатаут, отразив все 34 броска.

Российский нападающий Александр Овечкин результативными действиями не отметился.

«Вашингтон Кэпиталз» располагается на третьей позиции в Столичном дивизионе. Следующий матч команда проведет дома против «Каролины Харрикейнз» 12 декабря. «Коламбус Блю Джекетс», занимаюзей пятое место, также встретится с «Каролиной» 10 декабря, но уже на своей площадке.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

