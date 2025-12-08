В Британии поделились своим видением мира перед встречей Зеленского и Стармера

Принцип переговоров о мире на Украине должен заключаться в том, чтобы Киев мог сам определять свое будущее. Об этом Sky News заявил британский министр Пэт Макфадден перед предстоящими переговорами премьера Кира Стармера и украинского лидера Владимира Зеленского.

«Это действительно ключевой момент. Все хотят, чтобы война закончилась, но они хотят, чтобы она закончилась таким образом, чтобы предоставить Украине свободу выбора в будущем. Это означает справедливое прекращение войны, а также гарантии безопасности для Украины в будущем, а не полностью беззубую организацию, которая не в состоянии решать свое будущее», — сказал Макфадден.

До этого газета The Independent писала, что Владимир Зеленский во время визита в Лондон 8 декабря встретится с британским премьером Киром Стармером, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Издание уточняет, что стороны намерены обсудить мирное урегулирование, а также переговоры между Вашингтоном и Киевом о гарантиях безопасности для Украины.

Ранее Макрон заверил, что между Европой и США «нет недоверия».