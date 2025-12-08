На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пенсионерам напомнили о дополнительных выплатах при увольнении в декабре

Глава СДСЖР Епифанова рассказала о выплатах пенсионерам при увольнении в декабре
true
true
true
close
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Российские пенсионеры при увольнении в декабре этого года могут рассчитывать сразу на несколько выплат, включая зарплату за фактически отработанное время, компенсацию за неиспользованный отпуск, а также предусмотренные договором премии. Об этом RT сообщила председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.

В Соцфонд информация об увольнении поступает не позднее следующего рабочего дня, после чего учреждение в течение месяца проводит перерасчет выплат. Учитываются при этом все индексации, которые пенсионер пропустил за время работы, в том числе повышение выплат на 7,3% в текущем году, отметила Епифанова.

«Пенсия после перерасчета начинает выплачиваться со следующего месяца; в случае увольнения в декабре 2025 года корректировки коснутся января 2026 года, однако выплата увеличенной суммы будет осуществлена примерно через один — три месяца», — пояснила эксперт.

Все процедуры проходят автоматически в беззаявительной форме, несмотря на праздничные выходные. Однако следует учитывать, что Соцфонд работает по сокращенному графику, на фоне чего сроки начисления могут сдвигаться, предупредила специалист.

Что касается январской пенсии, то ее чаще платят авансом в декабре или в начале года в зависимости от региона проживания и способа начисления, отметила Епифанова. Она также объяснила, что если после увольнения пенсионер снова вернется к работе, то проведенная индексация сохранится. Однако, важно сделать перерыв не менее месяца, так как если он будет короче, то его сочтут нерабочим для целей индексации, заключила Епифанова.

Напомним, с 1 января 2026 года страховые пенсии россиян проиндексируют на 7,6%. Как уточнил доцент кафедры общественных финансов Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин, повышение таких пенсий затронет свыше 38 млн человек. На эти расходы будет направлено в следующем году почти 12 трлн рублей. Эксперт отметил, что индексация страховых пенсий по старости коснется неработающих и работающих пенсионеров.

Ранее в Госдуме назвали средний размер пенсии в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами