Пенсионерам напомнили о дополнительных выплатах при увольнении в декабре

Российские пенсионеры при увольнении в декабре этого года могут рассчитывать сразу на несколько выплат, включая зарплату за фактически отработанное время, компенсацию за неиспользованный отпуск, а также предусмотренные договором премии. Об этом RT сообщила председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.

В Соцфонд информация об увольнении поступает не позднее следующего рабочего дня, после чего учреждение в течение месяца проводит перерасчет выплат. Учитываются при этом все индексации, которые пенсионер пропустил за время работы, в том числе повышение выплат на 7,3% в текущем году, отметила Епифанова.

«Пенсия после перерасчета начинает выплачиваться со следующего месяца; в случае увольнения в декабре 2025 года корректировки коснутся января 2026 года, однако выплата увеличенной суммы будет осуществлена примерно через один — три месяца», — пояснила эксперт.

Все процедуры проходят автоматически в беззаявительной форме, несмотря на праздничные выходные. Однако следует учитывать, что Соцфонд работает по сокращенному графику, на фоне чего сроки начисления могут сдвигаться, предупредила специалист.

Что касается январской пенсии, то ее чаще платят авансом в декабре или в начале года в зависимости от региона проживания и способа начисления, отметила Епифанова. Она также объяснила, что если после увольнения пенсионер снова вернется к работе, то проведенная индексация сохранится. Однако, важно сделать перерыв не менее месяца, так как если он будет короче, то его сочтут нерабочим для целей индексации, заключила Епифанова.

Напомним, с 1 января 2026 года страховые пенсии россиян проиндексируют на 7,6%. Как уточнил доцент кафедры общественных финансов Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин, повышение таких пенсий затронет свыше 38 млн человек. На эти расходы будет направлено в следующем году почти 12 трлн рублей. Эксперт отметил, что индексация страховых пенсий по старости коснется неработающих и работающих пенсионеров.

