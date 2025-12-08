Российские штурмовики вынудили военных ВСУ сбежать с поля боя в Ровном ДНР

В ходе штурма двухэтажного дома в селе Ровное в Донецкой народной республике российские штурмовики вынудили военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежать с поля боя. Об этом сообщили в министерстве обороны России, передает РИА Новости.

Отмечается, что в попытке добраться до другого дома и скрыться от российских военнослужащих, украинские солдаты попали в засаду и были уничтожены. Остальные, желая остаться в живых, сложили оружие и сдались в плен, подчеркнули в ведомстве.

В министерстве добавили, что все зафиксированные огневые точки, пункты временного размещения украинских подразделений уничтожались комплексными ударами артиллерии и расчетами ударных FPV-беспилотников войск группировки войск «Центр».

Комплексное огневое поражение по позициям ВСУ эффективно поддержало продвижение штурмовиков в глубину обороны украинских военных, а слаженная совместная боевая работа подразделений полка позволила взять под контроль населенный пункт, говорится в сообщении.

7 декабря в Минобороны РФ объявили, что группировка «Центр» завершила освобождение Ровного, продолжила зачистку Гришино и нанесла удары по украинским военным в Димитрове.

Ранее Минобороны показало военных ВС России с триколором во взятом под контроль Ровном.