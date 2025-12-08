На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кадыров пригрозил Украине

Кадыров: Украина заплатила очень дорого за атаки на мирные объекты России
Григорий Сысоев/РИА Новости

Украина заплатила очень высокую цену за атаки на российские гражданские объекты. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, российские военные в последние дни нанесли массированные удары по стратегически важным для Украины объектам, в том числе по базам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах вооруженных сил республики. Глава Чечни назвал это «масштабной операцией возмездия».

Кадыров написал, что сегодня можно уверенно заявить, — за свои бессмысленные террористические акты в отношении российских гражданских объектов Украина уже заплатила очень дорого. Он уточнил, что таких массированных по продолжительности воздушных ударов, как за прошедшие два дня, республика еще не испытывала.

При этом чиновник подчеркнул, что «операция возмездия еще не завершена».

Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы в ночь на 7 декабря нанесли групповой удар с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал» по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России.

Ранее сообщалось, что ВС России третью ночь подряд атаковали Фастов в Киевской области.

СВО: последние новости
