В аэропорту Санкт-Петербурга введены временные ограничения на прием самолетов

В аэропорту Петербурга введены ограничения на полеты на фоне атаки БПЛА

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково введены временные ограничения на обслуживание рейсов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, прием и выпуск самолетов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.

Другие подробности Кореняко не привел.

Утром 8 декабря губернатор Ленинградской областью Александр Дрозденко сообщил, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов в небе над Лужским районом региона. По его словам, в результате инцидента нет пострадавших и разрушений.

Позднее в Минобороны РФ информировали, что в ночь на 8 декабря военные сбили над регионами России 67 беспилотников Вооруженных сил Украины, из них два — над территорией Ленинградской области.

