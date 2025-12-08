В Приморье на видео попали последние секунды жизни человека, выпавшего из многоэтажки

Во Владивостоке человек выпал из многоэтажки на парковку и попал на камеру

Во Владивостоке мужчина выпал из многоэтажки на автомобильную парковку. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Во Владивостоке на Зеленом бульваре этой ночью из окна многоэтажки выпал мужчина. Инцидент произошел сегодня около часа ночи. Мужчина упал с высоты прямо на парковку возле Зеленого Бульвара, 26», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как человек падает на парковку рядом с автомобилями, у которых срабатывает сигнализация. На записи также можно заметить, что от удара человека подбрасывает вверх, после чего он падает на асфальт.

По информации канала, в результате произошедшего приморец получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

