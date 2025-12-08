На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тестораскаточная машина оторвала руку пекарю на Камчатке

На Камчатке тестораскаточная машина оторвала пекарю руку
true
true
true
close
СУ СК РФ по Камчатскому краю

В Елизово 34-летний пекарь получил тяжелую травму на рабочем месте — ему ампутировало правую руку в районе предплечья при работе с тестораскаточной машиной. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел вечером 7 декабря на одном из хлебобулочных производств. По предварительной информации, пекарь работал на тестораскаточной машине, из-за неосторожного обращения с техникой ему оторвало руку.

Пострадавший выжил, он госпитализирован. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК и прокуратура, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Новомосковске Тульской области спасли рабочего, который оказался зажат транспортерной лентой на производстве. Коллеги освободили пострадавшего из «ловушки», после оказания первой помощи мужчину донесли на носилках до машины скорой помощи. Впоследствии пострадавшего доставили в больницу.

Ранее в Карелии врачи сохранили девушке оторванную на производстве руку.

