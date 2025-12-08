Россиянам пообещали, что курица подешевеет

Курица в российских магазинах подешевеет на 10% в 2026 году, примерно до 220 рублей за 1 кг, спрогнозировал для «Газеты.Ru» генеральный директор ведущего агентства маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Владимир Виноградов.

«Снижение цен на куриное мясо на более чем 10% может начаться примерно в 2026–2027 годах. Сейчас, в 2024–2025 годах, цены на курицу достигли рекордных отметок — около 240 рублей за 1 кг, что примерно на 40–50% выше, чем в 2022 году, когда средняя цена была около 150 рублей. Ожидается, что в 2025 году цены продолжат расти и достигнут пика к концу года, а уже в 2026 году начнется постепенное снижение. Снижение на 10% — до примерно 220 рублей за 1 кг — может начаться уже в первой половине 2026 года, а к 2027 году цены могут вернуться к уровню 2022–2023 годов или даже стать чуть дешевле — около 150 рублей за кг», — отметил Виноградов.

По его словам, это произойдет, если внутреннее производство продолжит расти, а цены на корма стабилизируются и снизятся. Такой сценарий даст возможность потребителям планировать покупки и учитывать возможное снижение цен в будущем, уверен эксперт. Он добавил, что важно следить за ситуацией на рынке и учитывать влияние внешних факторов, таких как глобальные экономические условия и сезонные колебания, которые могут ускорить или замедлить этот процесс.

По мнению Виноградова, снижение цен на 10% и более, ожидаемое в 2026–2027 годах, скорее всего, приведет к росту спроса на куриное мясо. По оценке эксперта, снижение цены на 10% при текущей средней стоимости около 240 рублей за кг может увеличить потребительский спрос примерно на 5–8%.

