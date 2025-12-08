На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам пообещали, что курица подешевеет

Глава Pro-Vision Виноградов: цены на курицу в России снизятся на 10% в 2026 году
true
true
true
close
BearFotos/Shutterstock/FOTODOM

Курица в российских магазинах подешевеет на 10% в 2026 году, примерно до 220 рублей за 1 кг, спрогнозировал для «Газеты.Ru» генеральный директор ведущего агентства маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Владимир Виноградов.

«Снижение цен на куриное мясо на более чем 10% может начаться примерно в 2026–2027 годах. Сейчас, в 2024–2025 годах, цены на курицу достигли рекордных отметок — около 240 рублей за 1 кг, что примерно на 40–50% выше, чем в 2022 году, когда средняя цена была около 150 рублей. Ожидается, что в 2025 году цены продолжат расти и достигнут пика к концу года, а уже в 2026 году начнется постепенное снижение. Снижение на 10% — до примерно 220 рублей за 1 кг — может начаться уже в первой половине 2026 года, а к 2027 году цены могут вернуться к уровню 2022–2023 годов или даже стать чуть дешевле — около 150 рублей за кг», — отметил Виноградов.

По его словам, это произойдет, если внутреннее производство продолжит расти, а цены на корма стабилизируются и снизятся. Такой сценарий даст возможность потребителям планировать покупки и учитывать возможное снижение цен в будущем, уверен эксперт. Он добавил, что важно следить за ситуацией на рынке и учитывать влияние внешних факторов, таких как глобальные экономические условия и сезонные колебания, которые могут ускорить или замедлить этот процесс.

По мнению Виноградова, снижение цен на 10% и более, ожидаемое в 2026–2027 годах, скорее всего, приведет к росту спроса на куриное мясо. По оценке эксперта, снижение цены на 10% при текущей средней стоимости около 240 рублей за кг может увеличить потребительский спрос примерно на 5–8%.

Ранее сообщалось, что «Фетакса» в России подорожала на 19% за неделю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами