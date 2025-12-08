В России резко вырос спрос на видеокарты для ПК. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, продажи видеокарт осенью по сравнению с летом увеличились от 20 до 400%.

«Рекордную динамику показал Санкт-Петербург, где Wildberries зафиксировал рост оборота в девять раз по этой категории товаров», — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что россияне закупаются видеокартами впрок, ожидая роста цен на них и возможного дефицита. Девайсы используют не только геймеры, но и те, кто работает с графикой или искусственным интеллектом.

Новость дополняется.