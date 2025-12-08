На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России вживили коровам в гипоталамус электроды, чтобы увеличить надои на 30%

«Нейророга»: коровам вживили электроды в гипоталамус для повышения надоев на 30%
Shutterstock

Нейростимуляция, которая применяется в медицине, например, для лечения болезни Паркинсона и хронических болевых синдромов, поможет снизить стресс у коров и увеличить надои. Специалисты вживили электроды 20 коровам в гипоталамус и нейрогипофиз, чтобы увеличить надой на 30%, рассказали «Газете.Ru» в компании «Нейророга».

По оценкам Международной молочной федерации, к 2030 году глобальный рынок может недополучить десятки миллионов тонн молока. При этом физически расширять фермы становится все сложнее, еще один фактор – стресс. Любой стресс, например, из-за шума, неудачного соседства с другими животными и даже смены персонала вызывает всплеск адреналина, который подавляет молокоотдачу. Решить эту проблему может нейростимуляция.

В рамках ранней стадии промышленного применения технологии специалисты имплантировали нейроинтерфейсы 20 коровам. Результат – 100% выживаемость. На этапе раннего коммерческого внедрения это стандартный показатель для любых имплантируемых биомедицинских технологий.

«Нейроинтерфейсы мы внедряем в две зоны мозга: гипоталамус и нейрогипофиз, которые отвечают за аппетит, стресс и молокоотдачу. И затем тестируем, каким образом нейростимуляция влияет на увеличение надоев. По нашим предварительным расчетам, комплексное воздействие (на все зоны) позволит добиться прироста надоев до 30%. Первое внедрение в рамках реальной фермы было посвящено тестированию одной конкретной гипотезы – влияния стимуляции на аппетит, – а не на комплексную стимуляцию всех зон мозга, отвечающих за стресс, аппетит и молокоотдачу. В будущем мы будем отдельно тестировать влияние стимуляции на стресс и отдельно – на зону, связанную с молокоотдачей. После этого мы будем прибегать к комплексной стимуляции в условиях фермерского хозяйства. То есть задача конкретно этого этапа была не максимизировать надои, а отработать точность параметров стимуляции и поведенческие реакции животных в условиях реальной фермы», – объяснил директор по управлению проектами компании «Нейророга» Александр Бубенок.

При этом важно понимать, что стимуляция проводится в безопасных и комфортных физиологических диапазонах: параметры подбираются системой индивидуально, а их корректировка ведется под контролем специалистов. Сама имплантация занимает менее получаса, проходит под местной анестезией, и через несколько часов животное возвращается к обычной активности.

Ранее были названы самые опасные для здоровья пестициды.

