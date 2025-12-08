На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители Авдеевки начали возвращаться домой из Европы

Местные жители начали возвращаться в освобожденную Авдеевку из Европы
Shutterstock

В освобожденную Авдеевку в Донецкой народной республике (ДНР) начали возвращаться местные жители из Турции, Германии и других стран Европы. Об этом РИА Новости рассказал сержант полиции Вячеслав Каламайко.

«Люди возвращаются в свои дома. У нас неоднократные случаи того, как люди вернулись из Германии и Турции, неоднократные случаи возвращения людей из стран Европы», — сказал он.

До этого секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев и глава ДНР Денис Пушилин вручили жителям Авдеевки ключи от восстановленных квартир.

Также Якушев передал жителям бытовую технику и подарки.

Об освобождении Авдеевки от украинских националистов стало известно 17 февраля 2024 года. В Минобороны РФ отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российские войска взяли под контроль Безымянное.

