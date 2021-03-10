Посольство РФ сделало представление Британии из-за антироссийской кампании в СМИ

Посольство России в Лондоне сделало представление Министерству иностранных дел Великобритании в связи с утечкой информации, которая может говорить об управлении Лондоном антироссийской кампанией в СМИ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя российского диппредставительства.

Как рассказал собеседник агентства, посольство сделало представление МИДу Соединенного Королевства из-за публикации в интернете «относящимися к этому ведомству документами, которые выявляют наличие широкомасштабной программы британского правительства по системному влиянию на русскоязычное медиапространство».

Так, согласно данным материалам, по заказу британских властей на протяжении нескольких лет в России и соседних странах «осуществляются щедро оплачиваемые проекты», которые направлены «на поддержку русскоязычных «независимых СМИ», «обеспечение медиабаланса». В российской дипмиссии заявили, что эти проекты выполняли поставленные британской стороной задачи «по искусственному отрыву аудитории от российских и местных русскоязычных источников информации». Там указали, что речь идет не о поощрении здоровой конкуренции в СМИ, а о целенаправленной поддержке только тем медиа, которые занимаются продвижением британских и западных политических установок.

В посольстве отметили, что в этих документах можно увидеть и более «прозрачные цели». Речь идет о попытках ослабления России и активизации контента «в поддержку антиправительственных выступлений» в стране, сказал дипломат.