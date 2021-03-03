Захарова оценила решение США «не свергать режимы»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о том, что новая администрация США не намерена насаждать демократии за рубежом при помощи военных методов, а также свергать авторитарные режимы. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По ее словам, американские власти «наконец-то приняли правильное решение».

«Хотела бы отметить, что нельзя демократию, вообще ничего продвигать силой. Нельзя что-либо продвигать, даже не силой, а используя какие-то другие ресурсы в другие суверенные страны без их на то воли», — подчеркнула Захарова.

Дипломат считает, что насаждать демократический режим нельзя и без официального согласия стран, а также уважения таких вещей, как суверенитет стран, их независимость и территориальная целостность.

Кроме того, официальный представитель МИД призвала перечитать устав ООН и «руководствоваться им».

Ранее Блинкен заявил, что администрация Байдена не будет насаждать демократию за рубежом военными методами.