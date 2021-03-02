Тихановская заверила, что у Минска останутся хорошие отношения с Москвой

Минск сохранит хорошие отношения с Москвой, заверила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Об этом пишет ТАСС.

«У нас будут прекрасные отношения с Россией. Но они будут прозрачными и понятными для всех сторон», — сказала Тихановская.

Политик добавила, что Россия и Белоруссия являются соседями, поэтому должны работать вместе.

Ранее стало известно, что Следственный комитет республики готовит экстрадицию Тихановской.

2 марта СК Белоруссии объявил ее в розыск. По версии следствия, лица из ближайшего окружения Тихановской готовились к массовым беспорядкам и захвату зданий госорганов на территории Гомеля. Они привлекали бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по ЧС. Утверждается, что Тихановская поддержала план и согласилась выдать деньги на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов и т.д. Однако правоохранители задержали основных участников в период с 6 по 8 августа прошлого года.