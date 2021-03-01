Новый постпред США при ООН заявила о наличии тем для сотрудничества с РФ

У США имеются темы для сотрудничества с Россией в Совете Безопасности ООН. Об этом заявила новый постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Ее слова приводит ТАСС.

«У нас есть разногласия, и большинство из вас знает, в чем они заключаются, но у нас также есть области, где мы надеемся сотрудничать с русскими», — сказала Томас-Гринфилд во время пресс-конференции

Она отметила, что в частности, американская и российская стороны ведут совместную работу в Совбезе, «чтобы нести мир, безопасность и процветание миру».

Дипломат также призналась, что с нетерпением ждет совместной работы с постпредом России при ООН Василием Небензей.

В понедельник, 1 марта, Россия и Сирия обвинили США в передаче гуманитарной помощи ООН боевикам.