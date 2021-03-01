Трамп заявил, что может вновь решить баллотироваться в президенты

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в 2024 году может принять решение вновь баллотироваться в президенты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Выступая на консервативной конференции CPAC в Орландо, Трамп заявил, что демократы «решительно проиграют» президентские выборы 2024 года. Трамп вновь повторил утверждение, что он не проиграл, а выиграл выборы 2020 года.

«Я могу решить побить их в третий раз», — заявил Трамп.