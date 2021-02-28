Госдеп США отрицает ведение переговоров с ФРГ о будущем «Северного потока – 2»

В Госдепартаменте США отрицают, что ведут переговоры с ФРГ по газопроводу «Северный поток – 2». Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителей Госдепа и Конгресса США, которые участвовали в брифинге по поводу российского газопровода.

По данным издания, заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери во время брифинга заявила, что США не ведут с немецкой стороной никаких переговоров о заключении дополнительного неофициального соглашения, которое позволило бы завершить строительство трубопровода.

Ранее сообщалось, что Германия рассматривает четыре варианта действий в отношении «Северного потока — 2»

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.