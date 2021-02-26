Путин обсудил с канцлером Австрии возможности поставки «Спутника V»

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц провели телефонные переговоры, сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора Путин и Курц обсудили возможности поставок в Австрию российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V», а также налаживание совместного производства препарата.

Стороны договорились о поддержании плотных контактов по данному вопросу по линии профильных ведомств.

Ранее сообщалось, что Россия и австрийские компании ведут переговоры по производству «Спутника V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.