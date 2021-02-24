Песков назвал откровенной встречу Путина и Лукашенко в Сочи

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал встречу главы государства с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. Об этом сообщает РБК.

Он оценил встречу политиков как откровенную, своевременную полезную и конструктивную.

Пресс-секретарь уточнил, что президенты обсуждали вопрос взаимодействия стран в рамках экономического сотрудничества.

«Был определенный пандемийный спад и в объеме товарооборота, и в экономическом плане, поэтому сейчас нужно прилагать очень энергичные усилия, чтобы этот спад компенсировать», подчеркнул Песков.

Встреча Путина и Лукашенко прошла в Сочи в понедельник, 22 февраля. Политики пообедали и покатались на лыжах на Красной поляне, после чего у них прошли переговоры, которые длились более шести часов.