В Москве выразили надежду, что Иран вернется к доппротоколу по СВПД

Москва надеется, что Иран вернется к дополнительному протоколу по ядерной сделке. Об этом заявил постоянный представитель России при МАГАТЭ Михаил Ульянов в Twitter.

«Надо надеяться, что приостановка продлится недолго и временное применение этого важного инструмента проверки скоро возобновится в контексте политусилий по восстановлению полного выполнения СВПД», — написал постпред РФ при международных организациях в Вене.

Ранее Великобритания, ФРГ и Франция обвинили Иран в нарушении ядерной сделки.

В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В мае 2018 года занимавший пост президента США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе американской стороны из сделки.