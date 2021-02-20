Байден: США могут приблизиться к состоянию до пандемии к концу года

США могут приблизиться к условиям нормальной жизни до пандемии к концу этого года, однако все может измениться. Об этом заявил президент США Джозеф Байден, передает ТАСС

«Я верю, что к концу этого года мы приблизимся к нормальному состоянию, и с Божьей помощью это Рождество (25 декабря — прим. ТАСС) будет не таким, как прошлое. Но я не могу взять на себя это обязательство. Есть различные штаммы вируса. Мы не знаем, что может произойти с точки зрения темпов производства. Все может измениться», — отметил глава государства.

«Я не могу назвать вам дату, когда этот кризис закончится, но могу сказать, что мы делаем все возможное, чтобы этот день наступил как можно раньше. Мы справимся с этим», — добавил хозяин Белого дома.

«Мы не сможем вернуть нашу экономику в нормальное состояние и вернуть миллионы людей к работе, пока мы не победим этот вирус», — подчеркнул Байден.

Глава вашингтонской администрации также выразил уверенность в том, что его план вакцинировать 100 млн американцев за первые 100 дней президентства будет перевыполнен.