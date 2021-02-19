На Украине надеются на активную позицию США по Донбассу

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Первый президент Украины Леонид Кравчук во время выступления на съезде партии... Первый президент Украины Леонид Кравчук во время выступления на съезде партии...
Первый президент Украины Леонид Кравчук во время выступления на съезде партии...
РИА «Новости»

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что надеется на активную позицию Запада и США по вопросу урегулирования в Донбассе. Его слова приводит ТАСС.

«Я теперь надеюсь на более сильное давление Запада и США [на Россию в вопросе урегулирования в Донбассе]», – отметил Кравчук.

Он напомнил о заявлениях администрации нового американского президента Джо Байдена, которая утверждала, что «не позволит России поступать так, как она поступает» и сделает все, чтобы российская сторона выполняла нормы международного права. По мнению Кравчука, подобные высказывания свидетельствуют о поддержке Украины властями США.

Ранее Кравчук заявлял, что украинская сторона не может договориться с российской по судьбе Донбасса.