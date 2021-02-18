СЖР потребовал от Латвии пересмотреть запрет на въезд в страну Соловьеву

Союз журналистов России (СЖР) выразил протест насчет запрета журналисту Владимиру Соловьеву на въезд в Латвию. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте СЖР.

В нем отмечается, что в СЖР считают данный запрет «откровенно ангажированным и политически мотивированным» и требуют от Риги его пересмотра. Кроме того, в союзе назвали такое решение латвийских властей «очередным звеном в цепочке недружественных действий, предпринимаемых Латвией (особенно в последнее время) в отношении российских СМИ».

«Формальным поводом для данного решения МИДа Латвии стало упоминание Владимиром Соловьевым в одной из своих программ имени Адольфа Гитлера. А это, по словам министра, якобы является прославлением нацизма, что для Латвии абсолютно неприемлемо», — указано в сообщении.

В союзе подчеркнули, что слова телеведущего были вырваны из контекста, и речи о прославлении нацизма, естественно, не шло.

В четверг, 18 февраля, МИД Латвии запретил въезд в страну российскому журналисту Владимиру Соловьеву.

В свою очередь Соловьев заявил, что оспорит данный запрет в суде.