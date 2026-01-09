Циклон «Фрэнсис» фактически закрыл въезд в Москву. Сотни водителей уже более 8 часов стоят в пробках на федеральных трассах, грузовые машины увязли в снегу и перекрыли движение, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации МЧС, из‑за сложных погодных условий ограничено движение транспортных средств на участке трассы М‑8 от 111 до 134 км в Ярославской области. В ближайшее время у поста ГИБДД на 132 км здесь будет развернут пункт обогрева.

Между тем, Москву продолжает засыпать снегом: около 130 тысяч человек и 15 тысяч единиц техники борются с последствиями снегопада. В отдельных районах жители сами выходят помогать коммунальщикам, а автомобилисты ищут свои машины в сугробах. В интернете уже появились объявления от тех, кто готов за деньги раскопать авто: в среднем за услугу просят от 3 тыс. рублей.

До этого владелец суперкара Lamborghini на фоне снежного циклона «Фрэнсис» в Москве застрял на улице и попал на видео. На кадрах виден черный спорткар, который буксует всеми четырьмя колесами, но не двигается с места. Водитель при этом поворачивает руль из стороны в сторону. Рядом видна пожарная автолестница.

Ранее снегоуборщики застряли в снегу в Подмосковье.