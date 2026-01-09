Торговое соглашение ЕС с Меркосур подпишут 17 января

Торговое соглашение между Южноамериканским общим рынком Меркосур и Европейским союзом будет подписано 17 января в Парагвае, сообщила министр иностранных дел Аргентины Пабло Кирно. Об этом он написал в X.

«Больше торговли, больше инвестиций и больше рабочих мест: Европейский совет одобрил подписание соглашения между Меркосур и ЕС. После более чем 30 лет переговоров 17 января в Парагвае мы подпишем историческое и самое амбициозное соглашение между двумя блоками», — отметил Кирно.

Министр подчеркнул, что от этого соглашения выиграют все — Аргентина и страны Меркосур получат преференциальный доступ к рынку ЕС с населением около 450 миллионов человек, что составляет примерно 15% мирового ВВП.

До этого глава Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что страны-члены ЕС одобрили спорное соглашение с участниками Меркосур, вызвавшее протесты фермеров. При этом заявление европейской организации фермеров и сельскохозяйственных кооперативов COPA содержало информациб о том, что несмотря на корректировки защитных мер, европейские отраслевые организации остаются единодушными в осуждении данного соглашения.

Ранее фермеры ЕС определили шаги протеста против соглашения с Меркосур.