Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Актеры сериала «Солдаты» застряли в снежной пробке и опоздали на свой спектакль

Актеры сериала «Солдаты» опоздали на спектакль в Ярославле из-за непогоды
Антон Эльдаров/Telegram

Актеры Антон Эльдаров, Павел Галич и Иван Моховиков опоздали на собственный спектакль в Ярославле из-за пробки, возникшей в результате непогоды. Об этом сообщил Эльдаров в своем Telegram-канале.

«Ребятушки, мы стоим! Мы едем в Ярославль на спектакль. Но вот уже сколько мы здесь стоим… Очень мы надеемся, что успеем. <...> Стоим мы часа полтора только, два», — сказали актеры.

Артисты уточнили, что они застряли в пробке в Ярославской области на подъезде к Переславлю-Залесскому.

По данным Telegram-канала SHOT, актеры, известные по ролям Гунько, Лаврова и Соколова в сериале «Солдаты», должны принять участие в спектакле «Тетка, деньги, два осла» в ярославском Дворце молодежи. Мероприятие уже перенесли на полтора часа.

Утром 9 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в регионах Центральной России ожидаются аномальные снегопады. По его словам, причиной таких погодных условий стал циклон «Фрэнсис».

Ранее спорткар Lamborghini увяз в снегу на московской улице.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27586765_rnd_5",
    "video_id": "record::db4dc99e-b434-4c14-8be0-d5453dae896f"
}
 
Теперь вы знаете
6 вредных финансовых советов из соцсетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+