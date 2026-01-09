Актеры сериала «Солдаты» застряли в снежной пробке и опоздали на свой спектакль

Актеры Антон Эльдаров, Павел Галич и Иван Моховиков опоздали на собственный спектакль в Ярославле из-за пробки, возникшей в результате непогоды. Об этом сообщил Эльдаров в своем Telegram-канале.

«Ребятушки, мы стоим! Мы едем в Ярославль на спектакль. Но вот уже сколько мы здесь стоим… Очень мы надеемся, что успеем. <...> Стоим мы часа полтора только, два», — сказали актеры.

Артисты уточнили, что они застряли в пробке в Ярославской области на подъезде к Переславлю-Залесскому.

По данным Telegram-канала SHOT, актеры, известные по ролям Гунько, Лаврова и Соколова в сериале «Солдаты», должны принять участие в спектакле «Тетка, деньги, два осла» в ярославском Дворце молодежи. Мероприятие уже перенесли на полтора часа.

Утром 9 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в регионах Центральной России ожидаются аномальные снегопады. По его словам, причиной таких погодных условий стал циклон «Фрэнсис».

Ранее спорткар Lamborghini увяз в снегу на московской улице.