Скандальной звезде «Эйфории» рассекло лицо вейкбордом

Американская Сидни Суини рассказала, как однажды в детстве ей рассекло лицо вейкбордом. Воспоминаниями она поделилась в интервью изданию W Magazine.
По словам актрисы, травму она получила в 10 лет во время катания на вейкборде. Во время выполнения трюка кончик доски неожиданно поднялся и ударил ее по лицу. В результате удара у нее образовался глубокий порез возле глаза, на который пришлось наложить около 17 швов. Шрам заметен и сейчас.
Суини рассказала и о других травмах: у нее есть шрам на пояснице, полученный во время катания на велосипеде, и шрам от укуса неизвестного насекомого, полученного во время съемок в Австралии.
При этом звезда «Эйфории» старается сама исполнять рискованные трюки в фильмах.
«Если меня что-то пугает, я собираюсь это сделать», — говорит она.
В конце июля 2025 года Сидни Суини оказалась в центре скандала — ее раскритиковали за «нацистскую пропаганду» из-за участия в рекламной кампании бренда American Eagle. Поводом стал слоган коллекции «У Сидни Суини отличные джинсы», который в английской версии звучит как игра слов: great jeans / great genes («отличные джинсы» / «отличные гены»).
Ранее Сидни Суини опровергла слухи о пластике и призналась, что боится уколов.