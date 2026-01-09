Скандальной звезде «Эйфории» рассекло лицо вейкбордом

Актриса Суини в 10 лет получила шрам на лице при катании на вейкборде

Американская Сидни Суини рассказала, как однажды в детстве ей рассекло лицо вейкбордом. Воспоминаниями она поделилась в интервью изданию W Magazine.

По словам актрисы, травму она получила в 10 лет во время катания на вейкборде. Во время выполнения трюка кончик доски неожиданно поднялся и ударил ее по лицу. В результате удара у нее образовался глубокий порез возле глаза, на который пришлось наложить около 17 швов. Шрам заметен и сейчас.

Суини рассказала и о других травмах: у нее есть шрам на пояснице, полученный во время катания на велосипеде, и шрам от укуса неизвестного насекомого, полученного во время съемок в Австралии.

При этом звезда «Эйфории» старается сама исполнять рискованные трюки в фильмах.

«Если меня что-то пугает, я собираюсь это сделать», — говорит она.

В конце июля 2025 года Сидни Суини оказалась в центре скандала — ее раскритиковали за «нацистскую пропаганду» из-за участия в рекламной кампании бренда American Eagle. Поводом стал слоган коллекции «У Сидни Суини отличные джинсы», который в английской версии звучит как игра слов: great jeans / great genes («отличные джинсы» / «отличные гены»).

